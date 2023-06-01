Выяснились ужасные подробности ракетной атаки по Киеву, в результате которой есть погибшие.

Среди погибших – женщина, пишет Politeka.net.

Ее муж рассказал журналистам, что ее убило на улице, когда они с ребенком бежали к укрытию.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. Были женщины, дети, никто не открыл", – рассказал Ярослав.

Ребенок Ярослава не пострадал, а его самого спасло то, что он побежал на другую сторону здания кого-то позвать, чтобы открыли.

"И как раз в этот момент все произошло", - рассказал мужчина.

Ошеломленные трагедией украинцы выражают слова сочувствия и возмущения, ведь полномасштабная война идет уже второй год, а некоторые укрытия в Киеве до сих пор остаются закрытыми:

«Ужас… сочувствие»,

«Это просто ужас, царство небесное и искренние соболезнования»,

«Нам, чтобы попасть в укрытие, нужно несколько минут просто названивать. Однажды владелец бункера просто не открыл, потому что заснул глубоким сном, благо тогда обошлось»,

«Кто отвечает за укрытие? Найти!»,

«Да что это за халатность такая!», «Это ужас, надо тех, кто отвечает за хранилище привлекать к ответственности»,

"Почему их вообще закрывают ночью? Нет совсем времени, когда баллистическая ракета летит. Это ужас, когда ты бежишь с ребенком, а спрятаться некуда".

Напомним, согласно обновленным данным, в Деснянском районе погибли три человека, из них один ребенок 2012 года рождения.

Десять человек получили ранения, из них тоже один ребенок.

В Днепровском районе два человека травмированы.

В Воздушных силах тем временем сообщили, что около 02.45 1 июня 2023 года российские оккупанты продолжили серию атак на столицу Украины.

Противник коварно атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК «Искандер».

Выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа «Искандер» с северного направления – Брянская область России.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины все 10 уничтожены: семь баллистических ракет «Искандер-М» и три крылатых ракеты «Искандер-К».

Последние новости Украины:

Беспилотники атаковали в россии новую цель.

Также сообщалось о несчастье во Львове - там одноклассник выстрелил в друга из ружья.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ночью ударили по Киеву страшным оружием.