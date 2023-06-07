Так, городские власти Энергодара советуют жителям покинуть город или быть готовы к быстрой эвакуации.
Первый заместитель городского головы Иван Самойдюк предупредил, что ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент.
Поэтому жителям Энергодара вообще лучше уехать из города и из его окрестностей. Если уехать нет возможности, нужно быть готовым к быстрой эвакуации.
Энергодарцам советуют держать свой транспорт полностью заправленным. Тревожные чемоданы должны быть собраны, а также документы, средства первой необходимости и выживания на первое время, ценные вещи.
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Самойдюк напомнил, что на ЗАЭС оккупанты держат боеприпасы, военную технику.
"Понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической", – подчеркнул первый заместитель городского головы.
Ранее в Офисе Президента предупредили, что подрыв Каховской ГЭС привел к созданию предпосылок для разбалансирования системы охлаждения Запорожской АЭС. Это, как отметили в ОП, ядерная угроза всему миру.
Согласно Женевской конвенции (статья 56 Дополнительного протокола I 1977) действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения.
В свою очередь президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что ситуация в настоящее время содержится в рамках "проектной": существует разработанный перечень мер, необходимых, если уровень воды в Каховском водохранилище будет падать, и соответствующие инструкции, как действовать персоналу ЗАЭС, чтобы гарантировать ее безопасность.
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