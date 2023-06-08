В погоне за деньгами некоторые столичные чиновники теряют всякую совесть, идут на бесчестные поступки.

Так, новый коррупционный скандал разразился вокруг "Гидропарка", пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, директор коммунального учреждения, которое подчиняется Департаменту культуры КГГА, потребовал от представителя частного общества дать ему взятку за предоставление разрешения на размещение в парке детских каруселей.

«В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали передачу чиновнику 30 тыс. грн по договору. В дальнейшем предприниматель должен был платить лично руководству парка еще 20 тыс. грн ежемесячно», - сообщили в прокуратуре.

При получении средств должностного лица, директора «Гидропарка», задержали.

Решаются вопросы сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее выяснилось, что в Киеве разворовали деньги, выделенные на ремонт бомбоубежищ.

По данным КГГА, в 2022-2023 годах из городского бюджета на обустройство укрытий выделено 1,2 млрд. гривен.

"В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия", - говорится в сообщении прокуратуры.

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