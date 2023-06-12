Руководство одного из военкоматов оказалось на скамье подсудимых.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГБР, завершено расследование в отношении руководителя Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, и.о. председателя военно-врачебной комиссии и солдата-водителя этого же центра.

Согласно данным следствия, за три тысячи долларов они предоставили поддельные медицинские документы и заключение ВЛК уклоняющемуся.

«В пакет услуг входила выдача временного удостоверения военнообязанного с отметкой о временной непригодности к службе, что давало право свободно пересекать госграницу», - говорится в сообщении ГБР.

Кроме того, и.о председателя ВЛК подбила врача-уролога местной больницы составить акт исследования состояния здоровья без осмотра и анализов.

«В акт врач внесла ложный вывод о наличии у военнообязанного тяжелых хронических заболеваний в стадиях обострения», - уточнили в ГБР.

Участникам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Украине еще на три месяца продлили военное положение и общую мобилизацию. В целом они продлены до 18 августа.

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