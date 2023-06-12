С Каховского водохранилища уже потеряно более 72% или 14,395 кубических километров воды.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По данным Укргидрометцентра, со вчерашнего дня по гидропосту «Никополь» уже нет возможности измерять уровни воды, поскольку вода отошла от пункта наблюдений.

В настоящее время ищут возможные пути определения уровня и объема воды Каховского водохранилища.

«Экологические инспекторы продолжают документировать и вычислять весь ущерб, причиненный окружающей среде из-за террористической атаки России на Каховскую ГЭС», - говорится в сообщении.

Тем временем в Сети распространяются кадры жутких находок, сделанных на дне Каховского водохранилища.

Так, на дне обмелевшего водохранилища обнаружили остатки Покровской Сечевой церкви, старое кладбище, старые мушкеты и даже останки солдат Второй мировой войны в шлемах.

«Чего там только нет», «Это полный капец», «Сколько там всякой заразы, болезней и т.д…», «Зло вернулось!», «А когда с затопленной территории вода уйдет, найдутся останки сегодняшней войны», - обсуждают кадры пользователи соцсетей.

Добавим, кроме всего прочего, подрыв дамбы Каховской ГЭС оставил без электроснабжения 22 населенных пункта на Николаевщине и деоккупированной части Херсонщины.

На сегодняшний день в Херсоне остаются обесточенными более 15 тысяч потребителей. Энергетики готовы приступить к восстановительным работам, как только начнет отходить вода.

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