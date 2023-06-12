Погибшим курсантам-спасателям было всего 22 и 21 лет.

Трагедия произошла на Харьковщине, в помещении общежития, где живут и учатся курсанты одного из харьковских высших учебных заведений, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Двое курсантов 21 и 22 лет погибли от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу. Еще один 20-летний курсант получил ранения. Жизни пострадавшего угрозы нет", - сообщал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Известно, что страшное событие произошло 31 мая. И вот в прокуратуре рассказали подробности несчастья.

Как оказалось, смерть студентов наступила в результате взрыва артснаряда калибром 152 мм.

"Установлено, что начальник кафедры принес в учебный корпус этот снаряд и оставил его в одном из помещений, где находились курсанты. Впоследствии подозреваемый предоставил студентам указание разобрать вышеуказанный боеприпас сроком до 6 июня. Студенты ответили, что они только учатся на третьем курсе и не знают, как правильно это делать.

Однако начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпустят в увольнение», - рассказал прокуратуре ошеломляющие подробности.

В прокуратуре подчеркнули, что именно начальник этой кафедры контролирует и принимает меры по вопросам охраны труда, соблюдение правил противопожарной безопасности на кафедре с целью безопасной работы в учебных помещениях кафедры, полного исключения производственного травматизма и профзаболеваний работников.

Также он несет ответственность за соблюдение на кафедре требований действующего законодательства по охране труда.

«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», - подчеркнули в прокуратуре.

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