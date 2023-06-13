Украинцам объявили ряд запретов, которые ввели после катастрофы на Каховской ГЭС.

Так, как сообщает Politeka.net, запрет был принят Советом обороны Херсонщины.

Итак, запрещен въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления.

"Запрет будет действовать до отдельного распоряжения", - отметила власть.

Кроме того, с 16 июня по 17 июля действует запрет на продажу алкоголя с 15:00 до 10:00.

Также теперь под запретом стихийная продажа рыбы, раков и т.п. Кроме того, запрещено проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны.

Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных рядом с позициями Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Также запрещен въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там идет обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий откроется въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.

Кроме этого, в микрорайоне Корабел устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

Тем временем стало известно, что россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области.

Российская ракета попала во двор церкви и убила священника - ему было 72 года. Также ранена 76-летняя женщина.

Повреждены четыре жилых дома, почта, админздания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры.

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