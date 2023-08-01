Советы по сокращению электроплатежей и эффективному использованию электроэнергии остаются актуальными для многих.

С начала июня текущего года украинцы столкнулись с почти вдвое повышенными тарифами на электроэнергию. Это вызвало у многих вопросы о том, как использовать ночной тариф и снизить платежи за электричество. Как украинцам правильно экономить по оптимальному использованию тарифов?

С 1 июня Кабинет Министров Украины утвердил новый единый тариф на электричество в размере 2,64 грн за киловатт-час. Ранее, до повышения тарифов, индивидуальные потребители платили 1,44 грн за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт, и 1,68 грн при потреблении более 250 киловатт-часов в месяц.

Использование ночного тарифа может оказаться выгодным решением для многих потребителей. В ночное время суток электроэнергия стоит в два раза дешевле, чем днем. Поэтому, если вы задумываетесь о том, как сэкономить на счетах за свет, рассмотрите возможность переключиться на ночной тариф.

Чтобы максимально эффективно использовать электроэнергию и снизить расходы, важно придерживаться нескольких правил. Во-первых, следует избегать использования электроприборов без надобности и выключать их полностью, в том числе зарядные устройства, которыми вы не пользуетесь. Также рекомендуется отключать приборы с красным индикатором немедленно после использования и включить режим экономии на бытовой технике.

Чтобы оптимизировать электропотребление в доме, можно воспользоваться простыми хитростями. Рекомендуется использовать энергосберегающие лампочки и грамотно распределять освещение в разных комнатах.

Помимо осознанного использования электроэнергии, важно знать, как точно работает система тарифов "день/ночь". Дневной тариф, действующий с 07:00 до 23:00, составляет 2,64 грн/кВт-ч. Ночной тариф применяется с 23:00 до 07:00 и стоит всего 1,32 грн/кВт-ч, что в два раза ниже дневного тарифа.

Несмотря на повышение дневных расценок, ночные тарифы остались прежними, что дает возможность существенной экономии при разумном использовании электроэнергии.

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