Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ДБР, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога правоохранителю, совершившему смертельное ДТП.
«Из-за аварии 25 июня 2023 года вблизи поселка Новгородка в Кировоградской области погибли три 17-летних девушек. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор Drager показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,29 промилле», - подчеркнули в ДБР.
Правоохранителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УКУ).
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Жертвами страшного ДТП стали выпускницы Диана Каналош, Наталья Дорошко и Елена. Двое из них – Наталья и Елена – медалисты.
Елена Грищук была переселенкой, она с мамой убежала от русской армии, чтобы окончить школу.
После выпускного девочки пришли домой и ждали окончания комендантского часа, чтобы поехать встретить восход солнца.
Всего в машине, за рулем которой находился полицейский, находились трое парней и четверо девушек.
Одна из пассажирок скончалась в Новгородковской больнице, две девушки – на месте аварии.
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