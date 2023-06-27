Трагедия с тремя 17-летними девушками ошеломила всю страну, и вот суд принял первое решение.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ДБР, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога правоохранителю, совершившему смертельное ДТП.

«Из-за аварии 25 июня 2023 года вблизи поселка Новгородка в Кировоградской области погибли три 17-летних девушек. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – прибор Drager показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,29 промилле», - подчеркнули в ДБР.

Правоохранителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УКУ).

Жертвами страшного ДТП стали выпускницы Диана Каналош, Наталья Дорошко и Елена. Двое из них – Наталья и Елена – медалисты.

Елена Грищук была переселенкой, она с мамой убежала от русской армии, чтобы окончить школу.

После выпускного девочки пришли домой и ждали окончания комендантского часа, чтобы поехать встретить восход солнца.

Всего в машине, за рулем которой находился полицейский, находились трое парней и четверо девушек.

Одна из пассажирок скончалась в Новгородковской больнице, две девушки – на месте аварии.

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