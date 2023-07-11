Военный пенсионер вышел на пенсию в 2004 году с должности заместителя начальника отдела одного из главных управлений центрального аппарата Министерства обороны Украины.

Как сообщили юристы, украинец получал пенсию в 14 000 грн.

Однако на данный момент, начиная с февраля 2023 года, он получает увеличенную пенсию – 20930 грн.

"Мне 63 года, выслуга 27 лет. Уволился я в 2004 году в связи с сокращением Вооруженных сил Украины, по состоянию здоровья. Хотя у меня было желание продолжать службу дальше, потому что этому я посвятил всю свою жизнь и хотелось, чтобы все люди, которые уволились раньше и позже были в равных условиях. Было очень много обещаний по пересчету военной пенсии, но время затягивалось и я видел, что нужно что-то делать. В настоящее время мой отец тоже прошел через суд и отсудил себе пенсию", - рассказал военный пенсионер.

Таким образом, через суд в сопровождении адвокатов мужчине удалось добиться перерасчета пенсии, и с 14 000 гривен, он теперь получает увеличенную пенсию – 20930 грн.

В настоящее время идет процесс по обязательству ПФУ выплачивать пенсию без ограничения максимального размера пенсии.

В перспективе пенсия украинца может увеличиться до 27 401 грн, учитывая справки, которые просит суд.

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