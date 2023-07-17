Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего председателя Чабановского сельсовета Фастовского района Киевщины, который оправдывал вооруженную агрессию России.
Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник долгое время возглавлял местную ячейку запрещенной «Партии регионов» и отличался своей пророссийской позицией.
Накануне 24 февраля 2022 года он скрыто уехал в россию, а первые дни полномасштабного вторжения России должностное лицо обзванивал подчиненных и призывало их не вступать в Тероборону и не сопротивляться армии России.
Таким образом, чиновник пытался сорвать оборонительные меры на территории общины для скорейшего продвижения российских войск.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Стрельба прогремела в центре Киева, пролилась кровь: подробности и фото с места
"Вагнеровцы" в Беларуси: Путин решил вбить клин между Пригожиным и его вояками, появились подробности
"Мы возвращаемся в начальную стадию войны": у ВСУ появился отличный шанс уничтожить российское командование
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
Кроме того, предатель агитировал поддержать агрессора и помогать оккупантам с провизией и расквартированием.
Злоумышленник продолжил подрывную деятельность на своей странице в Фейсбуке.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступных действий чиновника.
Чабановский сельсовет досрочно прекратил полномочия предателя как головы и уволил его.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.
Фигурант сейчас скрывается в России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюремного заключения.
Последние новости Украины:
Напомним, бойцы ВСУ попали в ловушку к мошеннику - у украинских солдат забрали 50 тысяч.
Как сообщала Politeka, пограничник скрылся из Херсона во избежание правосудия.
Также писала Politeka, россияне охотятся на еще одну украинскую АЭС – было уже две попытки разведать оборону станции.