СБУ сообщила о подозрении экс-председателю сельсовета в Киевской области.

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего председателя Чабановского сельсовета Фастовского района Киевщины, который оправдывал вооруженную агрессию России.

Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновник долгое время возглавлял местную ячейку запрещенной «Партии регионов» и отличался своей пророссийской позицией.

Накануне 24 февраля 2022 года он скрыто уехал в россию, а первые дни полномасштабного вторжения России должностное лицо обзванивал подчиненных и призывало их не вступать в Тероборону и не сопротивляться армии России.

Таким образом, чиновник пытался сорвать оборонительные меры на территории общины для скорейшего продвижения российских войск.

Кроме того, предатель агитировал поддержать агрессора и помогать оккупантам с провизией и расквартированием.

Злоумышленник продолжил подрывную деятельность на своей странице в Фейсбуке.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступных действий чиновника.

Чабановский сельсовет досрочно прекратил полномочия предателя как головы и уволил его.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Фигурант сейчас скрывается в России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюремного заключения.

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