Скандальный Паша "Мерседес" появился в Киево-Печерской Лавре перед прихожанами, пишет Politeka.net.

На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть, как митрополит дает людям целовать свою руку и крестит их.

Украинцы возмутились, ведь, как известно, экс-наместник Лавры находится под домашним арестом. И если он уже появляется в Лавре, значит арест закончился. Появилась информация, что, мол, срок ареста не продлили.

Напомним, митрополита УПЦ (МП) подозревают в разжигании религиозной розни и оправдывании действий России.

На появление Павла Лебедя в Лавре отреагировали в Офисе Генпрокурора Украины. Как отмечается в сообщении, информация о том, что подозреваемому не продлили меру пресечения не соответствует действительности.

"Бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Срок этой меры пресечения истекает 1 июля 2023 года", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Согласно постановлению суда, Лебедь должен носить электронное средство контроля и воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу.

«Прокурором еще 26 июня 2023 подано в суд ходатайство о продлении срока действия меры пресечения. Судебное заседание назначено на 30 июня 2023 в 11:00 в Соломенском районном суде г. Киева», - пояснили в Офисе Генерального прокурора, добавив, что днем ​​29 июня подозреваемый прибыл в СБУ в Киеве по вызову следователя для проведения следственных действий.

Там, как заверили в Генпрокуратуре, ему повторно вручили ходатайство о продлении срока меры пресечения.

«Столько зла совершил и только браслет?», «Что вы там толерантность проявляете к этому врагу? Оно сделало сколько грязи для общества Украины», - возмущаются в ответ украинцы.

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