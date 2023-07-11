В Киеве возник очередной языковой скандал из-за работника магазина "Конфискат". Мужчина отказался общаться с покупателем на украинском. Затем тот заявил, что "Киев – русскоязычный город". Об происшествии сообщил активист Демьян Ганул.
Инцидент произошел в магазине в Киеве на улице Академика Кухаря, 8. Активист утверждает, что охранник магазина не реагировал на замечания и продолжал нарушать закон о языке.
Также активист опубликовал видео, на котором охранник говорит, что "Киев – это русскоязычный город". Когда охранник получил предупреждение, что инцидент попадет в СМИ, а им должны заняться СБУ, он сказал "хорошо – хорошо".
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Не известно, какова была реакция руководства магазина на действия охранника.
В комментариях под сообщением Демьяна Ганула детали конфликта описал пользователь с ником Andrii. Он отметил, что видео с охранником якобы принадлежит ему.
"Для понимания он даже в разговоре с администратором сказал, что украинский язык не его родной и его никто не заставит им общаться, в магазине обещали разобраться, но я думаю активисты доступно объяснят человеку, чем магазин", – говорится в комментарии пользователя Andrii.
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