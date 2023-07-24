ГБР завершило расследование государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора. Теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, Олег Кулинич (в то время действующий офицер по особым поручениям I категории группы помощников и консультантов руководства СБУ) сотрудничал с ФСБ рф под оперативным псевдонимом "Катигорошко".
СБУ и ГБР установили, что Кулинич был доверенным лицом Сивковича. Он активно сотрудничал с ФСБ и следовал указаниям кураторов для внедрения "своих людей" в украинские правоохранительные органы.
В первые часы полномасштабного вторжения он сознательно блокировал любые попытки информировать руководство СБУ и общество о реальной ситуации в регионе, не принял никаких мер по защите государственного суверенитета, приказал личному составу покинуть место службы, а позже выдал штатное оружие людям, не имевшим отношения к СБУ.
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Также Кулинич сам покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, где он жил, следователи обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР. Кулинич был задержан в июле 2022 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В частности, его обвиняют по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);
- ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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