Фигурантам объявлено о подозрении - злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Незаконный сервис разработали в Украине. В частности, сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину. Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили дельцов, осуществлявших перемаршрутизацию международных звонков в Украину. Пресс-служба СБУ сообщила детали.

По информации СБУ, дельцы использовали PROXY-серверы, новейшие технологии IP-телефонии и специализированное программное обеспечение.

Это позволяло обходить центры коммутации отечественных операторов и совершало все звонки, проходившие через сервис, невидимыми для украинских правоохранительных органов. По имеющимся данным, еженедельно эта незаконная деятельность приносила дельцам до 50 тыс. долларов США.

Их услуги позволяли кому-либо из-за границы анонимно звонить по телефону в наше государство. Этим каналом пользовались также россияне, что создавало дополнительную угрозу национальной безопасности Украины.

Чтобы запутать следы, организаторы бизнеса использовали подставных лиц из социально незащищенных слоев населения. Однако украинская спецслужба разоблачила и прекратила незаконную деятельность.

В результате комплексных мер удалось установить 4-х организаторов нелегального бизнеса. Фигурантам объявлено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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