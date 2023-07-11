Районный суд Львова признал виновным в совершении аварии водителя маршрутки, сбившего 61-летнюю пенсионерку перед пешеходным переходом.
В приговоре суда говорится, что авария произошла еще 29 декабря 2022 вечером на проспекте Червоной Калины.
Тогда водитель маршрутки сбил 61-летнюю пенсионерку, которая как раз переходила дорогу примерно в полуметре от пешеходного перехода.
Женщина получила травму средней степени тяжести.
Сообщается, что в суде водитель признал вину, но просил не лишать права управлять транспортными средствами - которые являются его единственным способом получения дохода.
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Судья при рассмотрении дела признала водителя виновным в совершении ДТП и назначила наказание в виде года ограничения свободы с годовым лишением права управлять транспортом.
Однако сообщается, что мужчина был освобожден от наказания и установлен год испытательного срока.
Отмечается, что на приговор еще может быть подана апелляция.
Источник: Захід net.
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