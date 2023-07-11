Во Львовской области молодые люди ограбили авто защитников.

Двое юношей обокрали автомобиль военнослужащего во Львове . 18 и 15-летние ребята разбили окно в авто и украли два бронежилета, две каски и две военные сумки.

Молодых людей оперативно задержали, об этом сообщила пресс-служба полиции во вторник, 4 июля.

Кража произошла в ночь на понедельник, 3 июля.

Два юных злоумышленника разбили стекло в припаркованном микроавтобусе Mercedes Vito, которым владеет военный ВСУ.

С машины ребята украли два бронежилета, каски и сумки военного.

«С помощью камер видеонаблюдения правоохранители установили, что к совершению кражи причастны двое местных жителей в возрасте 18 и 15 лет. Вещественные доказательства у них изъяты», – сообщают в полиции.

Следователи полиции сообщили старшему злоумышленнику о подозрении воровстве, теперь парню грозит большой срок - до восьми лет заключения.

Стоит отметить, что парня подозревают и в других кражах, совершенных в Червонограде. Второй преступник несовершеннолетний, решение о привлечении его к ответственности решается.

"В условиях военного положения за совершение кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, а также за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением предусмотрены максимальные наказания", - напоминают полицейские.

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