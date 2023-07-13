Хакерская группировка успела взломать банковские счета тысяч украинцев. Служба безопасности Украины удалось обезвредить хакеров. В ходе комплексных мероприятий были задержаны 12 участников группировки. Пресс-служба СБУ сообщила детали схемы обмана, которую провернули преступники.
По данным следствия, злоумышленники создали вредоносное ПО, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков. Искать потенциальных жертв помогали сообщники, работавшие в разных финучреждениях Киева.
Через них фигуранты получали персональные данные жителей столицы, что открывали депозитные счета в банке. Затем киберпреступники посылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под обновление услуги банкинга от администрации финучреждения.
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Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ обнаружили по местам жительства фигурантов скрытые нарколаборатории по выращиванию оптовых партий каннабиса.
Только в одном из эпизодов они украли более 10 млн. грн. с депозитного счета столичного нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения.
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