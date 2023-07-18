В Украине недорого продают частный дом с газом, большим двором и садом.

Продавец в объявлении о продаже недвижимости и указал, что продается дом с подключенным газовым отоплением.

Автор объявления указал, что дом находится в Сумской области, Конотопский район, село Слобода.

"4 комнаты, кухня, большой коридор, во дворе есть 3 бетонных сарая и погреб из бетона с лестницей, также есть позади дома хлев для животных, в доме есть основная мебель для проживания. цена договорная, возможен торг фото из середины дома вышлем на вайбер .По всем вопросам звонить. Сумская обл, Конотопский район, село Слобода.ул.Харьковская", - говорится в сообщении.

Также в объявлении говорится, что расстояние до ближайшего города: до 30 км, Этажность: 1, общая площадь дома 70 м², количество комнат: 4, площадь участка: 30 соток, ремонт: жилое состояние.

Продавец пишет, что в доме есть меблировка.

Через коммуникаций в доме есть газ, электричество.

На расстоянии до 500 метров есть школа, аптека, больница, поликлиника, железнодорожная станция, детский сад, отделение почты.

Цена дома 50 000 гривен (по курсу $37 - это немного больше 1300 долларов).

Автор объявления добавил, что цена за дом не является окончательной, с реальным покупателем возможен торг. Также продавец может выслать дополнительные фотографии, в случае необходимости.

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