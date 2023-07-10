Существуют штрафы, которые лучше запомнить каждому, чтобы потом не пришлось платить кругленькую сумму денег.

В Украине действуют ограничения на воде. В случае превышения указанных лимитов гражданам придется заплатить штраф. В частности речь идет об отлове рыбы на реках и озерах. Об этом детальнее рассказали на странице Киевского рыбоохранного патруля на Facebook.

Например, в Киевской области рыбак превысил ограничение на сумму 87 000 гривен, которую теперь должен возместить. Инцидент произошел на реке Рось у села Гор-Пустоваровское Белоцерковского района Киевской области.

Во время рыбоохранного рейда правоохранители зафиксировали гражданина, совершавшего отлов раков. Однако своими действиями он превысил суточную норму отлова на 26 штук. В общей сложности у него обнаружили 56 раков.

Согласно действующим правилам рыбак может неограниченно ловить атерину, уклейку, карликового сома, ротань-головнюшку, солнечного окуня, тюльку, чебечку амурского, рапанов.

Однако на все другие виды рыб действует ограничение до трех килограммов. Что касается раков, то их можно выловить не более 30 штук, моллюсков - до пяти килограммов, а креветок - до килограмма.

наибольшее денежное наказание платят за незаконный отлов сома - 5 117 гривен за одну особь. После щука - 3 468 гривен за отлов. Самыми дешевыми станут сплетня, красноперка и плоскирка - по 1 564 гривен штрафа за особь.

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