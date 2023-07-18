Мужчина просил отпустить его домой, заявив, что его нужно "понять и простить".

В Николаеве предатель передал оккупантам данные о доме своей родной сестры.

Мужчина конфликтовал с родственницей поэтому, вероятно, захотел отомстить ей доложив оккупантам, что в ее доме – военные.

Об этом сообщает Центральный районный суд города Николаева.

На суде мужчина просил отпустить его домой, аргументировав, что нужно "понять и простить".

В феврале 2023 предатель начал общаться с представителями оккупантов, направляя им координаты критической инфраструктуры и места дислокации ВСУ.

Злоумышленник передал оккупантам координаты жилого дома, где жила его родная сестра, призывая россиян нанести туда ракетный удар.

На суде коллаборант заявил, что конфликтовал с сестрой, а данные оккупантам он передал якобы случайно.

Совершенные действия он называл "шуткой".

"Свою вину подозреваемый не признал, однако подтвердил факты переписки с указанными лицами, объясняя, что он не понимал, кто эти лица. Кроме этого, уверял суд, что не имел злого умысла, а свои действия считает шуткой. Просил суд понять его и простить и не избирать меру пресечения, связанную с содержанием под стражей", - говорится в сообщении.

Судья избрала ему меру пресечения — заключение под стражей без возможности внесения залога.

Подозреваемому инкриминируют ч.2 ст.111, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 УК Украины.

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