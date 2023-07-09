В поезде Киев-Перемышль случился скандал. В частности, пассажирку обворовали в закрытом купе. При этом проводники бездействовали, полиция тоже. Леся Скотар на своей странице в Facebook рассказала в подробностях, что произошло в поезде №089.

Леся Скотар рассказала, что в ночь с 28 на 29 июня она вместе с родственником села на международный поезд №089 Киев-Перемышль. У них было купе на двоих в 14 вагоне.

Все ценные вещи они разместили поближе к голове, купе закрыли изнутри. От усталости они быстро уснули и проснулись от того, что в купе зашла проводница и сообщила, что у них открыты двери.

Леся отмечает, что это было странно, так как они перед сном проверили, что двери были надежно закрыты. А потом она заметила, что нет телефона и сумки - со всеми документами, еще одним телефоном, банковскими картами, техникой и деньгами.

Женщина бросилась искать проводника, но его нигде не было. Проводник соседнего вагона сказал, что помочь не может - "ищите своего проводника". После отправления поезда она нашла проводницу, описала ей ситуацию и спросила, может ли быть такое, что купе открыли снаружи. Та сказала, что да, обычная вещь, такое иногда бывает.

Полиции в поезде нет. Также им сказала проводница, что видела подозрительного мужчину, который ходил в коридоре и возвращался с сумкой. И по ее словам – она пошла за ним, но он выбежал из следующего вагона и скрылся на стоянке.

Пока поезд ехал до станции Хмельницкий, Леся успела заблокировать карты с помощью того телефона, который у нее остался. Она обратилась в полицию и сообщила, что пишет заявление прямо в поезде и напишет в Хмельницком.

Также она попросила отследить украденный телефон, так как он еще не был отключен и шли гудки. На что в полиции ей ответили: "Я дежурный, такое не принимаю, пока нет заявления. Где напишете заявление - там и будут разбираться".

Экипаж патрульной полиции отвез их в отделение, где им представители правоохранительных органов и жаловались, как они мало поспали.

Она увидела, что ее картами пытаются рассчитаться в Виннице. Следователи попросили дежурных позвонить в Винницу и отправить экипаж по указанному адресу банкомата. По словам женщины, вор был на вокзале в Виннице несколько часов и мог бы попасть на камеры. Но их проверять тоже не стали.

"Как вам такая схема? Получается, что злоумышленник покупает билеты до Винницы, обворовывает людей, открывая купе ключом (начальник поезда сказал, что у воров сейчас есть ключи от купе!), ждет следующий поезд и возвращается назад в Киев. Зная, что около 11 он уже был в Киеве, а в 05:40 еще был в Виннице - можно даже попробовать высчитать, каким поездом он ехал назад, если бы полиция хотела бы это высчитать" - пишет Леся.

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