Военный получил голосовое сообщение от давнего побратима, когда-то находившегося в "Да Винчи", а теперь несущего службу в смежном подразделении.

Защитников возмутили госзакупки чиновников, которые в последнее время начали активно появляться в новостях и вызывать недовольство общества. В частности, новость о закупке очень дорогих раций в подвалы.

"Так это чиновники все" скажете? Конечно. Да год назад, а лучше с хвостиком, когда нечисть была под Киевом - они такой дичи не пороли, и не потому, что за себя боялись, а потому, что знали, что вы бы за такую ​​затею взяли штурмом горсовет, а дорогие радейки поехали б на следующий день в окопы. А сейчас вам все норм( Ничего не трет, не давит... На кой черт вам дорогие рации каждому в подвал?", - удивляется защитник.

Также военнослужащий добавил, что целесообразнее было бы передать эти рации защитникам в окопы, но никак не в подвалы гражданских людей.

"Да, рация действительно часто бывает в разы драгоценнее ружья или пулемета. Но это в окопах у солдат. Вы что будете делать с ними??? Договариваться между подвалами как лучше кал*ыков встречать??? А оно так и будет, если забьете на фронт", - пишет военный.

В конце защитник добавил, что закупившиеся за огромные средства из городских бюджетов рации должны в ближайшие дни поступить солдатам в траншее и на КСП, "а иначе достанутся бурятам".

Источник: телеграмм-канал "Хроники побоища".

Последние новости Украины:

Вместо барабанов – конструкторы в укрытие: разгорается новый скандал с госзакупками.

Как сообщала Politeka, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.

Также Politeka писала, "золотая" брусчатка в центре Киева возмутила украинцев: "Кому это нужно в такое время".