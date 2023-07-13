Речь идет об офицере одной из воинских частей, которая находится в Житомирской области.
Военному сообщили подозрение в незаконном присвоении имущества, об этом сообщает спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Следствием было установлено, что старший лейтенант ВСУ, в период с октября 2022 по март 2023 присвоил военное имущество, а именно - камеры ночного видения и тепловизоры) на общую сумму свыше 3,2 млн гривен.
Офицеру выдвинули подозрение по ч. 4 ст. 410 УК.
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Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Также спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона напомнила, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена приговором суда.
К слову, на Одесской таможне разразился скандал. Местный чиновник разработал коррупционную схему "заработка" при проверке импортных товаров.
В результате таможенник был отстранен от выполнения своих профессиональных обязанностей.
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