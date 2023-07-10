Херсонская чиновница не признает государственный язык и отказывается говорить на украинском. В частности, жительница Херсона попросила чиновницу местного Центра предоставления административных услуг общаться с ней на украинском. Та отказалась, придумав себе странное оправдание.

Об истории рассказала местная жительница Ольга Цилинко в Facebook.

По словам женщины, после долгой очереди ее сначала обслужил вежливый чиновник из Днепра. Он прибыл в Херсон помочь коллегам после разрушения россиянами Каховской ГЭС.

Однако после этого ей пришлось регистрироваться у сотрудницы ЦНАП, которая повела себя цинично. Обслуживавшая ее девушка отказалась говорить с ней на украинском языке, несмотря на наличие соответствующего законодательства. Женщина спросила, почему она говорит на русском языке.

"Патамушта мне так удобно. И никто меня не заставит говорить на украинском языке. И что, вы здесь сидели и теперь от меня требуете, что бы я на украинской с вами разговаривала?" - ответила девушка.

Также она заявила, что в Украине якобы нет такого закона, который обязывает ее говорить на государственном языке. Затем она отказалась называть свою фамилию.

Женщина добавила, что уже попросила у знакомых юридически обосновать историю, а также спросила, куда можно пожаловаться на поведение работницы ЦНАП. Многие в коментариях написали о том, что можно оставить обращение языковому омбутсмену.

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