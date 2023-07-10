Украинцы не всегда довольны платежками за коммуналку, которые приходят им на почту. Многие говорят, что в платежках за газ им дописывают "лишние" кубометры топлива. Часто это связано с одной распространенной ошибкой, которая может возникнуть у любого украинца.
"Подписчики часто жалуются, что им дорисовывают "лишние" кубометры топлива, которых они в действительности не потребляли. Это может подтвердить и счетчик газа. Правда, его показания люди часто передают с опозданием, не туда или вообще не передают. И именно это главная причина некорректных начислений в платежках", – отмечают специалисты.
Как отмечают эксперты, чаще всего это связано именно с ошибкой потребителей. Ведь они несвоевременно подают показания своих счетчиков. То есть достаточно одного действия - своевременная сдача показаний поможет не переплачивать за газ.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"Принято решение": украинцев готовят к эвакуации, что нужно знать и кому собирать вещи
"Подорван главный военный постулат": ВСУ в ходе контрнаступления нащупали самую болезненную точку противника
Новая ракетная атака, оккупанты влупили по Николаеву баллистикой: "Удар нанесен по..."
Трагедия с украинцами в Польше, автобус разбился по дороге к границе: подробности и фото аварии
Если сделать все правильно, платить придется исключительно за потребленные кубометры, а в будущем не возникнет волокиты с перерасчетом.
Показания счетчиков передаются с 1 по 5 число (включительно) каждого месяца. Если передать данные даже 6 числа, начисление уже может быть некорректным.
В также Украине возобновили поверку всех счетчиков на коммунальные услуги, в том числе счетчиков газа. Если не провести ее вовремя, платежи будут рассчитывать исходя нормативов потребления.
Источник: ГазПравды.
Последние новости Украины:
Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.
Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.
Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.