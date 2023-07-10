Украинцы жалуются, что в платежках за газ им дописывают "лишние" кубометры.

Украинцы не всегда довольны платежками за коммуналку, которые приходят им на почту. Многие говорят, что в платежках за газ им дописывают "лишние" кубометры топлива. Часто это связано с одной распространенной ошибкой, которая может возникнуть у любого украинца.

"Подписчики часто жалуются, что им дорисовывают "лишние" кубометры топлива, которых они в действительности не потребляли. Это может подтвердить и счетчик газа. Правда, его показания люди часто передают с опозданием, не туда или вообще не передают. И именно это главная причина некорректных начислений в платежках", – отмечают специалисты.

Как отмечают эксперты, чаще всего это связано именно с ошибкой потребителей. Ведь они несвоевременно подают показания своих счетчиков. То есть достаточно одного действия - своевременная сдача показаний поможет не переплачивать за газ.

Если сделать все правильно, платить придется исключительно за потребленные кубометры, а в будущем не возникнет волокиты с перерасчетом.

Показания счетчиков передаются с 1 по 5 число (включительно) каждого месяца. Если передать данные даже 6 числа, начисление уже может быть некорректным.

В также Украине возобновили поверку всех счетчиков на коммунальные услуги, в том числе счетчиков газа. Если не провести ее вовремя, платежи будут рассчитывать исходя нормативов потребления.

Источник: ГазПравды.

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