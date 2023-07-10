Священник на Волыни связал скотчем несовершеннолетнюю девушку, потому что рвала черешни на территории религиозной общины.

Событие произошло еще 8 июня 2023 около 19 часов.

Сообщается, что ученица 6-го класса одного из лицеев города находилась на территории костела Святой Анны в Ковеле на улице Вербицкого. Ребёнок рвал черешню.

"Настоятель прихода незаконно лишил девочку свободы, «связав ее тело скотчем, что сопровождалось угрозой применения предмета, внешне похожего на оружие в виде ружья", – говорится в судебном постановлении.

Известно, что мужчине было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Санкция статьи ч. 2 ст. 146 УК Украины предусматривает ответственность в виде ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Источник: volyninfa со ссылкой на определение Ковельского горрайонного суда.

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