В Виннице задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника Службы безопасности Украины и за деньги предлагавший молодым людям свою "помощь" в уклонении от призыва. Пресс-служба СБУ рассказала об этом деле более детально.
Такие "услуги" он оценивал в 3 тыс. долларов с одного клиента. За эту сумму злоумышленник, представляясь сотрудником спецслужбы, потребовал от должностного лица военно-медицинского центра перевести одного из мобилизованных на стационарное лечение.
Там уклониста должны были признать ограниченно пригодным к военной службе. Таким образом, он хотел избежать участия в боевых действиях ВСУ. Сотрудники СБУ задержали мошенника на горячем при получении им второй части денег за решение вопроса с госпитализацией клиента.
По данным следствия, мошенником оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности. Также во время обушек по адресу его жительства обнаружено 60 патронов к автомату Калашникова.
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В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос о вручении ему еще одного подозрения по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрание меры пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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