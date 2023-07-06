Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в СБУ.
Информатор врага собирал для российских окупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.
В первую очередь негодяй пытался выявить локации украинской артиллерии, в том числе позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.
То, что ему удалось узнать предатель слал в Телеграмм-бот, который для сбора разведданных о дислокации украинских сил обороны создали российские фсбшники.
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В своих сообщениях он указал ориентировочные координаты украинских объектов с привязкой к местности.
Задержать коллаборанта удалось, когда он выходил из дома, чтобы снова шпионить за подразделениями украинских войск.
«По данным следствия, злоумышленником оказался житель Торецка Донецкой области, который в конце июня начал информировать агрессора о маршрутах передвижения подразделений ВСУ», – рассказали в СБУ.
Сейчас коллаборант находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Пользователи соцсетей, комментируя задержание предателя, выражают уверенность, что отсидев 15 лет, такие люди выходят и снова возвращаются к своим преступлениям.
«Нафига его кормить еще 15 лет»,
«Из-за таких наши ребята страдают»,
«Отдайте людям на суд хоть одного»,
«Еще 15 лет кормить подонка из наших налогов такое себе…»,
«Мало».
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