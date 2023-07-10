Речь идет о договоре на предоставление пиар услуг на сумму более 5 млн гривен, в тендере говорится в том числе о создании анимационного фильма.

Тендер объявили "Леса Украины", которое является единственным госпредприятием, созданное в рамках реформирования лесной отрасли.

Договор на рекламные и пиар госпредприятие провело в мае, тендер заключили на 5 007 500 гривен.

В тендерной документации говорится о таких услугах: аудит СМИ, формирование информационной политики, запись рекламных видеороликов, фотосъемка, дизайн промоматериалов и создание мультфильма.

Необходимо создать короткий мультик до 60 секунд о том, как древесина спасает украинцев от внешнего врага, начиная со времен Киевской Руси и по настоящее время.

В сети украинцы уже отреагировали на новый скандальный тендер.

"А потом будете спрашивать почему США и Европа не дают свои истребители, танки, оружие и т.д. Так в чьей стране война? У нас миллионы на барабаны, рекламу, сковородки и всякую х**нь есть, а на все остальное пусть помогают волонтеры, простые люди и иностранные государства",

"Ничего так за 60 секунд 5 лямов", - возмущаются украинцы в комментариях.

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Барабанов оказалось мало, чиновники попались на странной закупке для укрытий: "Переплатили как минимум в два раза".

Как сообщала Politeka, Ровенская АЭС объявила тендер на закупку пива почти на 20 тысяч гривен.

Также Politeka писала, "золотая" брусчатка в центре Киева возмутила украинцев: "Кому это нужно в такое время".