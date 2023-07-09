Во Львове мужчина, недолго думая, решил справить малую потребность прямо на здание оперного театра во Львове.

Видео начало распространяться в сети с призывом помочь найти мужчину.

"А на этом видео вы видите, как самец дикой свиньи нуждается в здании оперного театра во Львове. Заметив территорию, свинья стремительно покидает город преступления, ведь убегать от потенциальной угрозы - это единственная надежда на выживание этого вида", - говорится в сообщении одного из телеграмм-каналов.

В сети бросились обсуждать позорный поступок, мягко говоря, невоспитанного мужчины. Украинцы в частности пишут, мужчине нет оправдания.

"Есть море заведений, в которые можно зайти. Так что это не оправдание",

"А в**ти его не варик? Ну потому что, я бы не удержался ему вкусного подзатыльника дать",

"Найдите это чудовище пожалуйста",

"Вокруг же куча кафешек, а метров за 100 Макдональдс",

"Там вокруг куча заведений, где без проблем пускают в клозет"

"там макдональдс в 3х минутах",

"Там за 200м общественный туалет. И если вы не в курсе можно зайти в любое общественное место даже на крайняк в оперный", - пишут в комментариях украинцы.

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