СБУ обратила внимание на сообщения жителя Волыни. Мужчина в ноябре 2020 распространил в Facebook публикацию, в которой были призывы присоединить Донбасс к россии, но не только это. Ковельский горрайонный суд вынес приговор ему.

мобильный телефон, мобилка

Впоследствии работники СБУ наведались к украинцу домой, чтобы провести у того обыск. Известно, что в ходе проведения у жителя Волыни обысков, было обнаружено немало интересного.

В частности, в его мобильном телефоне сотрудники СБУ обнаружили переписку с кураторшей из российской федерации, которая платила ему кругленькую сумму за размещение подобных пророссийских материалов.

Сам мужчина в суде вину отрицал и назвал себя патриотом Украины. На суде он придуривался дурачком. В частности, во время допроса в суде он заверил, что на статью наткнулся случайно, тогда скопировал ее и распространил в сообществе "с целью освещения позиции и отношения других людей, в том числе и автора статьи, к украинской церкви".

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"

Оккупанты накопили ракеты и готовят новую массированную атаку: когда украинцам ждать страшного удара

Ситуация кардинально разная: вокруг Бахмута ВСУ одновременно потерпели неудачу и добились значительного успеха

Ситуация критическая: россияне пошли в наступление на двух направлениях, Генштаб принимает срочные меры

Оплата за доставку газа с июля: "Нафтогаз" ответил на актуальный вопрос
Показать еще

сбу, предатель, коллаборант, задержание

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в цитате есть призыв к изменению границы территории Украины. Следовательно, суд признал Михаила Антонюка виновным и назначил ему три года и три месяца тюрьмы без конфискации имущества. Кроме того он должен заплатить 10,2 тыс. грн. за экспертизу.

Источник: Zaxid.net.

Последние новости Украины:

Напомним, что языковый скандал разгорелся на курсах, обе стороны конфликта эмоционально высказались.

Кроме того Politeka писала, харьковчанину не понравился язык прохожего в Мукачево, видео драки.

Также Politeka сообщала, что высказывания ректора спровоцировали громкий скандал в украинском ВУЗе.