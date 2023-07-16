СБУ обратила внимание на сообщения жителя Волыни. Мужчина в ноябре 2020 распространил в Facebook публикацию, в которой были призывы присоединить Донбасс к россии, но не только это. Ковельский горрайонный суд вынес приговор ему.
Впоследствии работники СБУ наведались к украинцу домой, чтобы провести у того обыск. Известно, что в ходе проведения у жителя Волыни обысков, было обнаружено немало интересного.
В частности, в его мобильном телефоне сотрудники СБУ обнаружили переписку с кураторшей из российской федерации, которая платила ему кругленькую сумму за размещение подобных пророссийских материалов.
Сам мужчина в суде вину отрицал и назвал себя патриотом Украины. На суде он придуривался дурачком. В частности, во время допроса в суде он заверил, что на статью наткнулся случайно, тогда скопировал ее и распространил в сообществе "с целью освещения позиции и отношения других людей, в том числе и автора статьи, к украинской церкви".
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Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в цитате есть призыв к изменению границы территории Украины. Следовательно, суд признал Михаила Антонюка виновным и назначил ему три года и три месяца тюрьмы без конфискации имущества. Кроме того он должен заплатить 10,2 тыс. грн. за экспертизу.
Источник: Zaxid.net.
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