"Будьте осторожны!": непогода наделала большой беды и не собирается останавливаться

Непогода уже повредила около сотни ЛЭП, десятки населенных пунктов остались без света и готовятся к новой атаке.

Как пишет Politeka.net, на Черниговщине в результате грозы и сильного ветра повреждено около сотни ЛЭП.

Без электроснабжения осталось 222 населенных пункта области: Черниговский район – 112, Нежинский район – 65, Прилукский район – 3, Корюковский район – 42.

«К восстановительным работам привлечены все имеющиеся силы и средства АО «Черниговоблэнерго». Будьте осторожны и смотрите за детьми - оборванные провода!», - призвал председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Тем временем Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об очередных опасных метеоявлениях в Украине.

"7 июля в Украине, кроме восточных областей и Крыма, грозы, днем ​​в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, что 6 июля в результате попадания молнии на горе Говерла погибли люди - мужчина и девочка 11 лет.

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