Как пишет Politeka.net, на Черниговщине в результате грозы и сильного ветра повреждено около сотни ЛЭП.
Без электроснабжения осталось 222 населенных пункта области: Черниговский район – 112, Нежинский район – 65, Прилукский район – 3, Корюковский район – 42.
«К восстановительным работам привлечены все имеющиеся силы и средства АО «Черниговоблэнерго». Будьте осторожны и смотрите за детьми - оборванные провода!», - призвал председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
Тем временем Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об очередных опасных метеоявлениях в Украине.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
"Будьте осторожны!": непогода наделала большой беды и не собирается останавливаться
Ночная атака "Шахедами", последствия оказались ужасными: есть жертвы
Началась проблема с резервами: боец ВСУ рассказал о реальной ситуации на горячих точках
В украинских школах хотят ввести новый предмет, который станет полезен даже родителям: "Это довольно интересный опыт"
"7 июля в Украине, кроме восточных областей и Крыма, грозы, днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, что 6 июля в результате попадания молнии на горе Говерла погибли люди - мужчина и девочка 11 лет.
Последние новости Украины:
Выяснились страшные последствия ночной атаки вражеских "Шахедов".
Также сообщалось, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян.
Кроме того, Politeka.net писала о ночном ужасе в Киеве.