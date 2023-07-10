Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения – 1020,71 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).
Выплата проиндексированных пенсий производится с июля в установленные даты, выплаты увеличены у 16 989 пенсионеров, которым пенсии назначены в соответствии с законом "О государственной службе", в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;
Также 659 пенсионерам в закон "О статусе народного депутата Украины" - на 1450,98 гривен.
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1574 пенсионерам в закон "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 грн и 197 пенсионерам в закон "О научной и научно-технической деятельности" - на 422,51 гривен.
Источник РБК.
К слову, в Украине могут появиться новые основания для прекращения пенсионных выплат.
В частности, в Раде есть законопроект, в котором власти предложили расширить список оснований, по которым могут лишить пенсии. То есть, предлогов не платить пенсию может стать больше.
Выплаты пенсионерам могут отметить в том случае, если, например, украинец признан безвести пропавшим или умершим.
Ко всему прочему, в этом законопроекте предлагается, чтобы жители временно оккупированных территорий получали их от Украины только при условии, что им не выплачивали пенсию от страны-агрессора.
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