С 1 июля в Украине автоматически проиндексированы на 19,7% пенсии по некоторым категориям.

Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения – 1020,71 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Выплата проиндексированных пенсий производится с июля в установленные даты, выплаты увеличены у 16 989 пенсионеров, которым пенсии назначены в соответствии с законом "О государственной службе", в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн;

Также 659 пенсионерам в закон "О статусе народного депутата Украины" - на 1450,98 гривен.

1574 пенсионерам в закон "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 грн и 197 пенсионерам в закон "О научной и научно-технической деятельности" - на 422,51 гривен.

Источник РБК.

К слову, в Украине могут появиться новые основания для прекращения пенсионных выплат.

В частности, в Раде есть законопроект, в котором власти предложили расширить список оснований, по которым могут лишить пенсии. То есть, предлогов не платить пенсию может стать больше.

Выплаты пенсионерам могут отметить в том случае, если, например, украинец признан безвести пропавшим или умершим.

Ко всему прочему, в этом законопроекте предлагается, чтобы жители временно оккупированных территорий получали их от Украины только при условии, что им не выплачивали пенсию от страны-агрессора.

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