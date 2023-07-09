Оперативники ДВБ и следователи задержали мужчину, теперь ему грозит пожизненное.

Украинские оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции провели следственніе действия и собрали достаточно доказательств преступной деятельности 52-летнему жителю Купянска. Тогда, в апреле 2023 года, ему объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. Спустя несколько месяцев его наконец-то удалось поймать. Пресс-служба Нацполиции сообщила детали.

В ходе проведенного расследования полиция установила, что во время оккупации Харьковской области, уродженец Донецкой области поддержал российских военных и решил во всем им помогать. За поддержку оккупанты ему отплатили и назнасили на работу в "Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области".

В этом незаконном правохранительном органе он работал в отделе государственной инспекции безопасности дорожного движения в должности инспектора дорожно-патрульной службы.

Уродженец Донецкой области выполнял преступные приказы, нес службу на блокпостах и ​​получал заработную плату в рублях.

После деоккупации территории он сбежал, но продолжал работать на россиян. В частности, мужчина переехал в Харьков. Там его российские кураторы дали ему задание. Он должен был собирать разведывательную информацию о городе.

Полицейские продолжали поиски мужчины - им удалось обнаружить, где он скрывается и задержать его. Телефон мужчины был наполнен российскими контактами, пророссийской информацией и сообщениями агрессивного характера, в которых он высказывал свою ненависть к Украине.

Подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

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