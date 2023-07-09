Военкомы самовольно зашли в квартиру или дом - адвокаты рассказали, законно ли это.

Так, в сети недавно появилось скандальное видео, на котором видно, как, якобы, представители ТЦК ворвались в дом мужчины.

Юрист объяснил, позволяет ли законодательство такие действия.

Как оказалось, действующее законодательство трактует такие действия однозначно как незаконные.

Адвокат рассказал Ростислав Кравец, законодательство трактует данные действия военкомов как незаконные.

"Закон об этом говорит, что заходить в дом представители ТЦК не имели права. Фактически они нарушили закон. Заходить в помещение они должны только по решению суда. Их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилище ", — заявил Ростислав Кравец.

Он добавил, что проникать в дом без решения суда правоохранительные структуры могут только в том случае, если есть угроза жизни.

"Но это касается правоохранителей, а не представителей военкомата. То есть имеет место превышение власти и служебных полномочий. Владелец жилья может обратиться в правоохранительные органы с заявлением", — добавл юрист.

Спикер полиции Хмельницкой области, где накануне произошел инцидент, проводят проверку изложенных фактов.

Украинцы принялись комментировать объяснение юриста:

"Без санкції або згоди власника не мають права заходити до домоволодіння будь які сторонні особи",

"Не мають. Хто ломиться той ворог. Без різниці який в нього паспорт",

" Ці хитро**пі навіть на подвір'я не мали право зайти, не те що в хату! Хай пи**дують до наших депутатів, вриваються до них в хати, погрожують їм і я подивлюся кінець результату!", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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