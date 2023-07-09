Мама двух воинов из Мариуполя Елена Марченко поведала свою историю. Ее старший сын Кирилл погиб, она не видела его тела и так с ним не простилась. Младший, Николай, продолжает защищать Украину.

Полный рассказ опубликовало издание "Украинская Правда".

Во время блокады Мариуполя она похоронила свою маму прямо во дворе. А пытаясь уехать – попала в плен, где вместе с мужем провела более полугода.

Елена жалуется, что в Киеве в этом году обещали построить Национальное военное мемориальное кладбище, но строительство так и не началось. Прах многих Героев до сих пор не похоронен, урны стоят прямо дома у родителей или в крематориях, на временном хранении.

"Обещают военное кладбище и не делают. Есть соответствующий законопроект, но он не подписан. Сначала планировали на Лысой горе, потом в Быковне… Очень грустно от этого всего. Наши ребята не сомневались, зная, что они там останутся, держали Мариуполь, чтобы дать пора подготовиться на других территориях. А здесь, чтобы сделать подпись, мы ждем год", – говорит в отчаянии говорит Елена Марченко.

А еще она очень надеется, что разрешат торжественно хоронить погибших военных, тело которых так и не нашли.

"Нам психолог сказал, что надо выбрать место, куда мы сможем приходить. Муж посадил дубки, растут у нас в горшках... Но было бы лучше, если бы это место было на военном кладбище, между ребятами, между собратьями. Но...

Мы все очень удручены, нас оскорбляет такое отношение. Вроде наш Президент говорит, что никого не забудут и всех будут чествовать. Лучшая поддержка государства – это память. Память – это единственное, что имеют семьи военных", - добавила Елена.

Источник: Украинская Правда

Последние новости Украины:

Раскрыты новые сроки контрнаступления: на что намекает Буданов и когда ВСУ очистят Крым.

Украинцам объяснили, что происходит в Авдеевке и есть ли угроза окружения ВСУ.

Трагически закончились поиски двух девочек, которые отправились вместе отдыхать.