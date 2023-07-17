В полицию обратился 46-летний мужчина с заявлением о том, что с его банковских счетов исчезли деньги.

Как сообщили в полиции, ночью 5 июля с двух банковских карт мужчины были сняты 90 тысяч и 216 тысяч гривен.

Обманутый мужчина наткнулся в Facebook на объявление, где речь шла о выплате социальной помощи гражданам Украины.

Он перешел по ссылке на сайт, где указал свой номер телефона и реквизиты банковских карт.

На мобильный телефон мужчины стали поступать сообщения с кодами подтверждения операций – мужчина пытался их подтверждать но получал сообщения о недействительности и повторно вводил цифры.

Уже утром мужчина не смог зайти в мобильное приложение банка, обратившись в банк обманутый узнал о снятии крупной суммы с его счетов, в том числе кредитных.

Полицейские устанавливают мошенников. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

В полиции напомнили, что нужно быть очень осторожными во время любых финансовых операций, тем более с незнакомыми людьми, которые могут быть аферистами.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области аферисты обманули более 100 человек, которые собирали средства для защитников. В социальных сетях мошенники искали объявления о сборе денег на помощь ВСУ и лечении раненых защитников.

Фигуранты дела представлялись работниками платежной организации и предлагали получить перевод денег из Польши.

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Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

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