В Украине автоматически проиндексированы на 19,7% выплаты некоторым категориям пенсионеров.

Выплата проиндексированных пенсий происходит с июля в установленные даты.

Пенсии увеличены у 16 989 пенсионеров, которым пенсии назначены в соответствии с законом "О государственной службе", в среднем выплаты повышены на 1046,70 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Также 659 пенсионерам в закон "О статусе народного депутата Украины" - на 1450,98 гривен.

1574 пенсионерам в закон "О службе в органах местного самоуправления" - на 634,89 грн и 197 пенсионерам в закон "О научной и научно-технической деятельности" увеличились выплаты на 422,51 гривен.

"Одні дві тисячі отримують,а інші десятки тисяч і ще підвищують!Коли буде справедливість???",

"Потрібен інший перерахунок! Депутатам прожитковий мінімум і пенсію мінімальну!!!!! Вони ж народні обранці- за**анці і вважають, що на ті гроші можна прожити - от нехай і живуть на мінімалку!!!!! І всі пільги, геть усі познімати!",

"Потрібно усім без винятку додавати,тому,що ціни ростуть вверх,а пенсії залишаються ,,стабільні,,хіба це справедливо",

"Ну звичайно депутатам. Їм завжди мало",

"Вже стало доброю традицію або 100 або нічого для народу, А хто має то ще додадуть 1000 або більше", - жалуются украинцы в комментариях.

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