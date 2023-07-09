Во Львовской области у мужчины требовали 7 тысяч долларов несуществующего долга.
Так, трое обвиняемых, среди которых семейный врач, угрожали и требовали у мужчины возместить деньги за аварию, в которой мужчины не было.
Один из обвиняемых, врач по образованию, встретил потерпевшего у автостанции в Турке, он потребовал 7 тыс. долларов за якобы за совершенное ДТП.
Потерпевший отказался, потому что участником аварии не был - уже через несколько часов обвиняемый с сообщниками избили потерпевшего, требуя несуществующий долг.
Участники группировки забрали машину пострадавшего как гарантию возврата долга.
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Из-за постоянных угроз мужчина был вынужден отдать одному из злоумышленников 500 долларов "долгу".
В суде все обвиняемые вину признали. Бывший семейный врач рассказал, что его сбило авто, во время его поездки на велосипеде.
Сбивший его автомобиль он якобы запомнил назад и требовал у пострадавшего деньги. Однако впоследствии он раскаялся и вернул потерпевшему полученные ранее 500 долларов.
Потерпевший подал письменное заявление, где указал, что претензий имеет.
Суд учел раскаяние, их состояние здоровья злоумышленников и то, что они ухаживают за больными родственниками.
Суд признал трех подсудимых виновными в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УКУ) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, но впоследствии суд освободил их от наказания с испытательным сроком на три года.
Источник: Захід нет.
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