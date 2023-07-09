В Киевской области, вблизи Макарова, нетрезвый водитель устроил аварию, в результате которой погиб двухлетний мальчик, еще двое детей и четверо взрослых пострадали.

Авария произошла в субботу, 8 июля, около 23 часов в центре села Нижиловичи. Как сообщили в полиции Киевской области, по предварительным данным, 46-летний водитель «Skoda» с явными признаками опьянения не справился с управлением и въехал в дерево.

Водитель и 6 находившихся в авто пассажиров получили повреждения различной тяжести. Среди них трое детей – 15, 8 и 2 лет.

Самый маленький мальчик скончался в карете скорой помощи. Другим пострадавшим медики оказывают помощь, устанавливаются диагнозы.

Кроме того, в полиции Киевской области рассказали еще о нескольких новых жутких ДТП.

Так, еще одна смертельная авария произошла в Бориспольском районе: погиб водитель легковушки. 8 июля на северо-восточном объезде Киева 38-летний водитель автомобиля "Nissan" не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком "Daf". Водитель легковушки скончался на месте происшествия.

А неподалеку села Тростиновская Новоселица 24-летний житель Белой Церкви, который был за рулем "Kia", не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. В автомобиле также находилась 21-летняя девушка. К счастью, как уточнили в полиции, потерпевших нет.

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