Страшный пожар на АЗС в Киеве, на место слетелись спасатели и медики: кадры на подробности ЧП

В воскресенье, 9 июля, масштабный пожар произошел на АЗС в Деснянском районе столицы.

На Броварском проспекте в Киеве, недалеко от станции метро "Дарница", вспыхнул пожар на АЗС. Причина возгорания пока неизвестна.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе. Еще одного пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.

По данным ГСЧС, в настоящее время к тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

По словам очевидцев, машина на большой скорости въехала в колонну с горючим, огонь вспыхнул мгновенно. Рядом были еще автомобили и люди.

В пресс-службе полиции Киевщины рассказали о еще нескольких новых жутких ДТП в области.

Так, в селе Германовка водитель легковушки «Skoda» не пропустил автомобиль «Mercedes», который двигался по главной дороге. В результате легковушка взлетела в кювет. Пострадали оба водителя и двое пассажиров «Skoda». На месте работают правоохранители Обуховского управления полиции Киевской области.

Также накануне ДТП с пострадавшим произошло в Василькове. Установлено, что водитель легкового автомобиля "Lanos" совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте. Женщина госпитализирована с многочисленными переломами.

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