Смертельное ДТП произошло в поселке Титусин вблизи Хелма. Ночью украинский автобус на дороге №12 врезался в припаркованный на обочине грузовик. В результате столкновения погибла 33-летняя женщина, еще два человека пострадали. После аварии дорога на месте происшествия была непроездной несколько часов.
"По предварительным данным, украинский автобус, ехавший в сторону границы, врезался в стоящий на обочине грузовик. 33-летняя пассажирка автобуса погибла на месте", — сообщили в полиции.
Представитель воеводской полиции в Люблине Анджей Фийолек добавил, что после аварии восемь граждан Украины, которые ехали на автобусе, были доставлены в больницу. После осмотра выяснилось, что два человека имеют телесные повреждения.
Тест показал, что 44-летний украинец, находившийся за рулем микроавтобуса, был трезв.
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Источник: TVP Info
Недавно в Польше произошла еще одна авария с участием украинцев. Тогда в ДТП попали актеры львовского театра "Воскресение". Актеры театра ехали на 30-й Международный фестиваль уличного искусства со спектаклем о Тарасе Шевченко.
В результате аварии пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы. По данным польских правоохранителей, аварию мог спровоцировать 63-летний водитель-украинец, уснувший за рулем на прямом участке дороги в направлении Кракова.
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