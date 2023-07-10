Мобилизация в Украине вышла на новый этап - вручать повестки и вызовы начали передоверять обслуживающим организациям.

Украинский адвокат Роман Симутин объяснил, можно ли считать это доказательством вручения повестки и как на это реагировать во время мобилизации.

В почтовых ящиках и дверях массово появляться повестки и сообщения о вызове для составления протокола по вынесению постановления о штрафе.

По словам адвоката, во время мобилизации подобное уже внедрялось несколько недель назад и имело определенный психологический эффект. Но теперь в сообщении о вызове вписывается фраза, что "сообщения и повестка считаются должным образом врученными" через облсуговирующую организацию.

"А кто у нас работает с людьми и постоянно на люду? Руководители и мастера ЖЭКа? Фактически повестку с сообщением вручили через дворника, которому на самом деле и голову поднять негде за работой. Не говоря о дежурствах под подъездом для вручения вам вызовов. сам себе вырыли яму", - описывает Роман Симутин процесс мобилизации.

Он отметил, что вручение повестки через ЖЭК лишено какой-либо логики. Мало того, что формулировка свидетельствует против самого ТЦК. Ибо таким образом они документально де-факто расписываются, что никакого уведомления человек не получал.

"Думаю, ставка делается снова на психологический эффект от получения подобных повесток. А совсем скоро, мне кажется, изменится на какой-то новый. Видимо, с применением почтовых голубей", - добавил юрист.

Смиутин отметил, что с юридической стороны дворник не может вручить повестку, потому что не наделен полномочиями в отличие от начальника ЖЭКа (хотя и в этом случае есть куча вопросов).

"Если вы повестку возьмете и распишетесь, тогда не имеет действительности значения кто и когда вам ее вручил", - заключил адвокат.

Источник: Адвокат Роман Симутин

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