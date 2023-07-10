Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 10 июля.

Сообщается, что ночью россияне нанесли удар по Краматорску и попали на территорию предприятия.

На Донецком направлении под утро состоялись два массированных артобстрела Авдеевки, в зоне поражения четыре улицы. Кроме того, зафиксированы обстрелы Красногоровки и Константиновки Марьинской общины, окрестностей Очеретинской общины.

На Горловском направлении в Плещеевке Ильиновской общины поврежден дом. Под плотным огнем Торецкая община: в Торецке повреждены четыре дома и котельная, в Дружбе — пять домов. В Часовоярской общине повреждены два дома.

На Волновахском направлении россияне 115 раз обстреляли Угледар. К счастью, обошлось без пострадавших.

За 9 июля россияне ранили 1 жителя Донетчины - в Ямполе. Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 1606 человек в Донецкой области, еще 3823 ранили. Это данные без учета Мариуполя и Волновахи - там невозможно установить точное количество жертв.

В полиции Донецкой области добавили, что за минувшие сутки задокументировано 9 вражеских обстрелов по жилому сектору. Уничтожены и повреждены 26 гражданских объектов – 17 жилых домов, магазин, помещение банка, котельная, гараж и автомобили.

Последние новости Украины:

США приготовили мощные подарки для Украины.

Также сообщалось, что украинцев предупредили об опасности с Купянского направления.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне перебросили дополнительные силы, ситуация под Бахмутом снова обостряется.