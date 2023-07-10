В Киеве разоблачили бывшего народного депутата, поддержавшего вооруженную агрессию рф и подписавшего обращение к путину о признании «л/днр».

Как сообщили в пресс-службе СБУ, собрана доказательная база в отношении бывшего нардепа, который был членом запрещенной «коммунистической партии Украины».

Перед полномасштабным вторжением рф он участвовал в обращении так называемого «международного союза советских офицеров» к президенту поссии путину, где просил признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В течение 2017-2019 годов этот экс-народный депутат активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в москве и пропагандировал "присоединение" оккупированной части востока Украины к россии. Он также публично высказывался за официальное введение войск рф на территорию Украины.

После 24 февраля 2022 года злоумышленник ожидал скорой оккупации Киева российскими войсками и декларировал это перед своими знакомыми. Он также подстрекал своих знакомых помочь российским оккупантам в случае захвата Киевщины.

По месту жительства фигуранта провели обыски и обнаружили запрещенную коммунистическую литературу и печатные издания прокремлевского направления.

Экс-нардепу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

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