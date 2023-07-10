Как сообщили в пресс-службе СБУ, собрана доказательная база в отношении бывшего нардепа, который был членом запрещенной «коммунистической партии Украины».
Перед полномасштабным вторжением рф он участвовал в обращении так называемого «международного союза советских офицеров» к президенту поссии путину, где просил признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
В течение 2017-2019 годов этот экс-народный депутат активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в москве и пропагандировал "присоединение" оккупированной части востока Украины к россии. Он также публично высказывался за официальное введение войск рф на территорию Украины.
После 24 февраля 2022 года злоумышленник ожидал скорой оккупации Киева российскими войсками и декларировал это перед своими знакомыми. Он также подстрекал своих знакомых помочь российским оккупантам в случае захвата Киевщины.
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По месту жительства фигуранта провели обыски и обнаружили запрещенную коммунистическую литературу и печатные издания прокремлевского направления.
Экс-нардепу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.
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