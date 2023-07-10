Фото Валерия Залужного, сделанное до 24 февраля 2022-го года, опубликовали в Twitter.

Валерий Залужный на нем улыбается и не в военной форме, пишет Politeka.net.

«Как будто в другой жизни. В 2021 году бежал марафон возле группы Залужного с Галаганом и другими. Вместе с погибшим Анатолием Карбаном и многими другими павшими воинами», - говорится в комментарии к фото с Валерием Залужным, сделанным до полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

Это фото с Валерием Залужным было сделано в октябре 2021 года во время Украинского военного забега Military Run UA в Киеве. Тогда Валерий Залужный выразил уверенность, что он станет ежегодным.

«Этим мероприятием мы напоминаем миру о российской агрессии в центре Европы. Мы напоминаем о роли украинских защитников и ветеранов. Мы чествуем погибших собратьев и посестер. Каждый из нас сегодня бежит за себя и за павших героев.

Наша сила – в единстве. Мы объединяем вокруг защитников Украины общество и дружеские страны, демонстрируем открытость современных Вооруженных Сил…», - рассказывал сам Залужный об этом событии, называя его историческим.

Добавим также, что тогда украинцы выразили Валерию Залужному, что его участие – это отличный пример.

"Наверное, первый Главнокомандующий, похожий на человека", "Федорович, красавчик", "Браво!".

Напомним, что на днях Валерий Залужный праздновал юбилей. Главнокомандующему ВСУ исполнилось 50 лет.

Именно под командованием Валерия Залужного ВСУ сумели разрушить миф о непобедимости российской армии.

Сам Валерий Залужный так говорит о происходящем на поле боя: «Это не шоу. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то еще. Каждый день каждый метр дается нам кровью».

Также Валерий Залужный напомнит странам-парнтерам Украины, что пока важные решения принимаются, каждый день умирают многие.

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