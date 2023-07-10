СБУ задержала вражеского информатора, работавшего на российские спецслужбы и готовившего ракетный удар по военному госпиталю в Николаевской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленник, работавший на российских оккупантов, объезжал местность и тайно фотографировал места расположения подразделений ВСУ.

Он также отмечал точные координаты военных объектов на электронной карте и отправлял отчеты об уровне их охраны, обращая особое внимание на места с большой концентрацией военнослужащих и военной техники.

Сотрудники СБУ сумели задержать злоумышленника «с поличным». В тот момент он фотографировал госпиталь и одну из боевых частей ВСУ. Во время задержания у него был изъят мобильный телефон с фотографиями, которые он собирался отправить.

По данным следствия, российские спецслужбы планировали использовать эту информацию для совершения целенаправленных воздушных ударов по территории Николаевской области.

Задержанный оказался местным жителем, который поддерживал проведение псевдореферендума по присоединению Николаевщины к россии и открыто выражал свою поддержку этим идеям в пророссийских Telegram-каналах. Весной 2022 года представители российских спецслужб предложили ему сотрудничество, после чего коммуникация проходила через один из мессенджеров.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Суд назначил злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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