Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленник, работавший на российских оккупантов, объезжал местность и тайно фотографировал места расположения подразделений ВСУ.
Он также отмечал точные координаты военных объектов на электронной карте и отправлял отчеты об уровне их охраны, обращая особое внимание на места с большой концентрацией военнослужащих и военной техники.
Сотрудники СБУ сумели задержать злоумышленника «с поличным». В тот момент он фотографировал госпиталь и одну из боевых частей ВСУ. Во время задержания у него был изъят мобильный телефон с фотографиями, которые он собирался отправить.
По данным следствия, российские спецслужбы планировали использовать эту информацию для совершения целенаправленных воздушных ударов по территории Николаевской области.
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Задержанный оказался местным жителем, который поддерживал проведение псевдореферендума по присоединению Николаевщины к россии и открыто выражал свою поддержку этим идеям в пророссийских Telegram-каналах. Весной 2022 года представители российских спецслужб предложили ему сотрудничество, после чего коммуникация проходила через один из мессенджеров.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Суд назначил злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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