Эвакуация жителей, которая будет объявлена, это необходимость, которая назрела уже давно, пишет Politeka.net.

Речь идет о Сумщине.

По результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных общин принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне.

В Сумской ОВА подчеркнули, что артиллерийские обстрелы пограничных общин в последнее время только увеличились. Оккупанты разрушают инфраструктуру, объекты обеспечения, частные дома, убивают мирных украинцев.

«Если всего с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских лиц, то за последний месяц – 17 человек, из которых 1 ребенок были убиты российскими войсками в приграничных общинах области», - подчеркнули в Сумской ОВА.

Украинцы, проживающие в пятикилометровой приграничной зоне, не живут, а пытаются выживать. Кроме постоянных обстрелов люди месяцами живут без электроэнергии, часто не работают магазины, школы, больницы.

Более того – враг намеренно обстреливает даже ремонтные бригады. Недавно жертвами атак стали выехавшие на ремонт поврежденной линии электропередач работники «Сумыоблэнерго».

Также в условиях жестоких обстрелов почти невозможно восстановить разрушенные объекты, возникают трудности с подвозом самых необходимых продуктов питания, лекарств и т.д.

Но люди на пограничных территориях гибнут не только от артиллерийских обстрелов. Российские ДРГ все чаще стали заходить на территорию Сумщины.

Так, дерзкое убийство лесников в Свеской общине и жителей Шалыгинского общества – дело рук именно ДРГ оккупантов.

В Сумской ОВА подчеркнули, что нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет нашим военным эффективно реагировать на враждебные действия, адекватно действовать в ответ - ведь это будет означать еще большую опасность для гражданских.

«Исходя из этого, Советом обороны Сумской области принято решение о необходимости подготовки и проведении эвакуации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Сумская ОВА готовит распоряжение по эвакуации людей из пятикилометровой зоны от Государственной границы Украины.

«Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб, в первую очередь, местных органов власти и военных отработаны. Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу никакого шанса совершить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности», - заверили в ОВА.

Кроме того, сообщается, что эвакуация начнется после того, как каждой семье, каждому жителю приграничных будут разъяснены их права, обеспечены необходимые средства и ресурсы, а также после того, как люди в приграничных населенных пунктах будут готовы к перемещению.

Добавим, ночью и утром 10 июля оккупанты осуществили обстрелы Краснопольской и Хотинской общин.

«Краснопольское общество: совершены артиллерийские обстрелы (САУ) (9 взрывов). Хотинская община: враг бил из артиллерии (САУ) (6 взрывов). Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры», – сообщали в Сумской ОВА.

Также напомним, что оккупанты утром 3 июля нанесли удар "Шахедами" по жилому дому в центре Сум.

Дроны российских террористов попали в жилую многоэтажку, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.

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Также сообщалось, что в Киеве сын расправился с отцом на глазах у матери.

Кроме того, Politeka.net писала, что спасатели разбирают завалы школы, под которыми еще могут находиться люди.