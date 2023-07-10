СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП, который оправдывал российскую вооруженную агрессию и призвал РФ захватить всю Украину.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, сотрудники Службы безопасности разоблачили клирика УПЦ МП из Черкасской области, который в своих разговорах с прихожанами и знакомыми неоднократно хвалил военно-политическое руководство российской федерации и лично ее президента путина.

Кроме того, иподиакон героизировал главу Чечни рамзана кадырова и оправдывал военные преступления российских захватчиков.

Результаты расследования показали, что у клирика странным образом соединились несколько идей: он был сторонником нацизма и одновременно выступал за "возрождение" советского союза, призывая российских захватчиков захватить всю территорию Украины.





На местах проживания злоумышленника провели обыски, в ходе которых сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику с материалами вражеской пропаганды, а также запрещеную символику и печатные издания с нацистскими и коммунистическими символами.

Следователи СБУ на основании собранных доказательств сообщили клирику УПЦ МП о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время продолжается расследование, которое должно установить все обстоятельства преступления. Фигуранту грозит до 8 лет заключения.

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